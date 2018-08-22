На Винниччине состоится открытие Мемориала мучеников за веру РКЦ ХХ века в Украине

В Тыврове, на Винничине, с участием Папского Нунция в Украине архиепископа Клаудио Гуджеротти, 1 сентября состоится открытие Мемориала мучеников за веру Римо-Католической Церкви ХХ века в Украине.

Как сообщает Католический медиа-центр, Мемориал мучеников за веру будет располагаться на территории нынешней прихода святого архангела Михаила в городе Тыврове, в 20 км от Винницы, где 80 лет назад на протяжении нескольких месяцев коммунистическая власть замучала более 10 тысяч верующих.

Мемориал будет расположен на первом этаже и в подвале храма святого архангела Михаила.

Мемориал будет рассказывать также о концлагерях – свыше 180 лагерей смерти, куда ссылали католиков, – и содержит свидетельства людей, которые оттуда вернулись.

Будет 14 стендов, которые будут символизировать 14 стояний Крестного Пути.