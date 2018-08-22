В Гомеле вместо взорванного большевиками храма построят костел высотой в 9-этажное здание.

Вспомогательный епископ Пинской епархии Казимир Великоселец 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, освятил крест и землю под строительство одноименного католического храма в Гомеле, сообщает портал Katolik.life.

Костел с таким титулом существовал в городе до 1938 года. Затем власть большевиков закрыла приход, священники были репрессированы и убиты, а в 1940 году храм, находившийся на центральной площади, был взорван коммунистами.

Участок под строительство нового храма был выделен на окраине города, в этом году там начались подготовительные работы. Уже вырыт котлован и проложены коммуникации, установлены крест и фигура Божьей Матери, скоро появится здесь и временная деревянная часовня.

Подобия разрушенного коммунистами храма новый костел иметь не будет. Он спроектирован в псевдоготическом стиле, вытянут кверху и имеет 30-метровые башни, так как рядом находятся многоэтажные дома, которые бы закрывали собой невысокий костел.

Сообщается, что краеугольный камень нового храма в Гомеле в 2015 году благословил Папа Римский Франциск.

Будет заложен в фундамент и еще один камень, который освятил Понтифик - это небольшой камешек, который епископ Казимир Великоселец привез из Назарета, родного города Иисуса Христа, во время национального паломничества в Святую Землю.