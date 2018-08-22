Ватикан опубликовал данные о количестве католиков в Ирландии

По случаю апостольского визита Папы Римского Франциска в Ирландию в честь Всемирного собрания католических семей пресс-служба Ватикана опубликовала статистические данные о Католической Церкви в стране.

Информация предоставлена Центральным бюро церковной статистики, сообщает «Седмица».

При площади Ирландии в 84,4 тыс. кв. км население страны составляет немногим более 7 млн. человек. При этом в Ирландии проживают 5 млн. 331 тыс. католиков, что составляет 76,1 % от всего населения страны.

Католическая Церковь Ирландии насчитывает 1 359 приходов и 40 других пастырских центров. Служение в стране совершают 56 епископов, 2542 епархиальных священника и 1793 священника-монаха, а также 132 постоянных дьякона, 59 монахов (не в священном сане) и 764 монахини. Начитывается 97 членов светских институтов и 2357 катехизаторов.

В среднем, в Ирландии на одного священника приходится 1230 католиков-мирян. Насчитывается 10 младших семинаристов и 150 старших семинаристов. Среди учебных заведений, принадлежащих Католической Церкви в Ирландии или управляемых духовенством и монашествующими, насчитывается 3375 дошкольных заведений и начальных школ, 599 неполных средних и средних школ, 9 высших учебных заведений и университетов. В дошкольных и начальных школах обучаются 526 640 человек, в неполных средних и средних школах — 318 030 человек, в высших школах и университетах — 22 775 студентов.

В числе социально-благотворительных заведений, принадлежащих Католической Церкви в Ирландии или управляемых духовенством и монашествующими, имеется 21 больница, 36 домов для престарелых и инвалидов, 33 детских дома и детских сада, 57 семейных консультационных центров, 8 специальных центров социального образования или реабилитации, а также 3 других учреждения.