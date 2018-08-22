Папа Римский осудил сексуальное насилие в отношении детей со стороны священников

Папа Римский Франциск выступил с суровым осуждением сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны значительного числа католических священнослужителей.

Понтифик призвал к покаянию и искоренению данного явления в специальном «Послании народу Божию», текст которого 20 августа обнародовала служба печати Святого престола, сообщает inVictory.

«Хотя большинство этих случаев относится к прошлому, с течением времени мы узнали о боли многих жертв и утверждаем, что раны никогда не исчезают и обязывают нас сурово осудить эти зверства, — отмечается в послании. — Со стыдом и покаянием мы, как церковная община, признаем, что не предприняли действий своевременно, узнав о масштабах и остроте ущерба, нанесенного многим жизням».

Папа Франциск указал на срочную необходимость «еще раз подтвердить обязательства по обеспечению защиты несовершеннолетних и взрослых, находящихся в ситуации уязвимости».

На прошлой неделе в Пенсильвании был опубликован доклад Большого жюри, посвященный многочисленным случаям сексуального домогательства в отношении несовершеннолетних со стороны клира в католических приходах шести городов этого американского штата, где в общей сложности проживают более 1,5 миллиона католиков. В документе, который насчитывает более 1300 страниц, говорится, что на протяжении почти 70 лет к сексуальным преступлениям против детей оказались причастны свыше 300 представителей духовенства. Их жертвами стали более тысячи человек. Срок давности большинства этих преступлений уже истек.

После этого официальный представитель Ватикана Грег Берк заявил, что Святой престол испытывает «стыд и боль» в связи обвинением священнослужителей США в педофилии. Он подчеркнул, что «жертвы должны знать, что Папа Римский на их стороне».