Папа Римский обратился к родственникам погибших из-за наводнения жителям Керала

Наводнения в индийском штате Керала спровоцировали более 350 смертей.

К родственникам погибших и ко всему населению, пострадавшему от стихийного бедствия, Папа Франциск обратился после молитвы «Ангел Господень» 19 августа, сообщает Радио Ватикана.

С надеждой, что «у этих братьев не будет недостатка в нашей солидарности и в конкретной помощи международного сообщества», Папа выразил свою близость Церкви в Керале, которая находится на переднем крае оказания помощи местным жителям.

Папа Римский попросил всех верующих, собиравшихся в воскресный полдень на площади Святого Петра, присоединиться к его молитве о жертвах и обо всех, кто подвергается тяжкому испытанию в связи с произошедшей катастрофой.