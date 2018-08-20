В Винницкой области откроют Мемориал мучеников за веру Римско-Католической Церкви ХХ века

Открытие Мемориала мучеников за веру Римско-Католической Церкви ХХ века в Украине состоится 1 сентября с участием Папского Нунция в Украине архиепископа Клаудио Гуджеротти.

Мемориал мучеников за веру будет находиться на территории нынешнего прихода святого архангела Михаила в городе Тыврове, в 20 км от Винницы, где 80 лет назад на протяжении нескольких месяцев коммунистическая власть замучала более 10 000 верующих, сообщает Католический Медиа-центр.

Мемориал будет расположен на первом этаже и в подвале храма святого архангела Михаила на украинском Подолье, на месте, которое помнит трагическую судьбу сотен человек, убитых только потому, что были католиками. Он станет естественным санктуарием мученичества и трагической судьбы многих людей, которые в жестокие времена сохранили веру в Бога.

Мемориал будет рассказывать также о концлагерях – свыше 180 лагерей смерти, куда ссылали католиков, – и содержит свидетельства людей, которые оттуда вернулись.

Это будет современный Крестный Путь Иисуса и Его мучеников из Украины, который будет показывать жизненный путь украинских верующих эпохи коммунизма: от семейного дома, школы и работы – и до вывоза в концлагеря и жесточайшей мученической смерти.

Одновременно это будет случай рассказать об истории Римско-Католической Церкви в Украине, особенно в ХХ веке, и напомнить о католических приходах, которые не были закрыты в коммунистическое время благодаря глубокой вере людей, отмечает издание.