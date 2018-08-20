Папа Римский призвал молодежь Украины быть миротворцами
15:36, 20 августа 2018Католицизм
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Папа призвал украинскую молодежь быть миротворцами / vaticannews.va
Папа Римский призвал украинскую молодежь быть миротворцами.
Среди участников воскресной молитвы 19 августа была украинская молодежь, к которой Папа обратился с отдельным приветствием, а также выразил солидарность жителям Кералы, которые страдают от наводнений, сообщает "Радио Ватикана".
«Искренне поздравляю всех вас, итальянских паломников и тех, которые прибыли из разных стран. Особенно поздравляю молодежь из Украины, которую призываю быть деятелями на пользу мира и примирения», – сказал Папа Франциск.
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