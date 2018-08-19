В УГКЦ отметили пятилетие освящения Патриаршего собора

В субботу, 18 августа, в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве состоялась Архиерейская Литургия по случаю пятилетия освящения святыни.

Богослужение возглавил владыка Иосиф (Милян), епископ-помощник Киевской архиепархии. По сообщению Департамента информации УГКЦ, в своем слове он отметил, что храм всегда был местом, где человек особым образом может просить Бога, чтобы глаза наши открылись.

«Мы сегодня празднуем пятилетие освящения этого храма. Этот храм по воскресеньям наполняется народом Божьим, добрым народом, народом, который хочет чего-то большего, чем хлеба и зрелищ. Это есть свидетельство того, что Бог действует. Лишь бы хватило в мире тех, которые будут просить – помилуй, помилуй нас, чтобы наши глаза открылись, а Бог всегда готов их открывать и осчастливливать каждого человека», – подчеркнул проповедник.

Также владыка Иосиф отметил, что каждое событие, в частности строительного характера, должно иметь свое завершение. Но если говорить о строении храма, то оно должно длиться вечно.

«Здесь на этом месте мы будем еще долго строить, – строить храм из кирпичиков человеческих душ. Это важнейшее строение в Божьем деле, чтобы распространять Его Царство на этой земле», – подчеркнул архиерей.