Ватикан прокомментировал скандал с обнародованием фактов сексуального насилия над детьми в католических церквях Пенсильвании

Ватикан осудил сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних со стороны католических священнослужителей в штате Пенсильвания, США.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Vatican News.

"Святейший Престол с большой серьёзностью рассматривает работу, проделанную Большим жюри по расследованиям из штата Пенсильвания, и опубликованный им многостраничный предварительный отчёт. Святейший Престол безоговорочно осуждает сексуальное насилие над детьми. Злоупотребления, описанные в докладе, преступны и предосудительны с точки зрения морали. Эти поступки предали доверие пострадавших и похитили у них достоинство и веру", - заявил директор пресс-службы святого престола Грег Берк.

«Церковь должна извлечь суровые уроки из прошлого; те, кто совершал насилие над детьми, равно как и те, кто позволял этому случиться, должны понести ответственность. Большинство из фактов, указанных в докладе, касаются злоупотреблений, совершённых до начала 2000-х годов. Почти не обнаружив каких-либо случаев после 2002 года, выводы Большего жюри согласуются с предыдущими расследованиями, которые показали, что реформы, проведённые Католической Церковью в США, резко сократили количество злоупотреблений со стороны духовенства. Святейший Престол поощряет постоянные реформы и бдительность на всех уровнях Католической Церкви, дабы гарантировать защиту несовершеннолетних и уязвимых взрослых»., - говорится в заявлении Ватикана.

Святейший Престол также подчёркивает необходимость соблюдения гражданского законодательства, включая обязанность сообщать о случаях жестокого обращения с детьми.

«Святейший Отец, - отмечает Грег Бёрк, - понимает, насколько эти преступления могут поколебать веру и дух верующих, и повторяет свой призыв: нужно приложить все усилия для создания безопасного пространства для несовершеннолетних и уязвимых взрослых в Церкви и во всём обществе. Жертвы должны знать, что Папа находится на их стороне. Те, кто пострадал, являются его приоритетом, и Церковь хочет слушать их, дабы искоренить этот трагический ужас, который разрушает жизнь невинных».

Напомним, в США разгорелся новый скандал вокруг масштабов сексуального насилия в католической церкви: как показало новое расследование, проведенное в штате Пенсильвания, в шести католических епархиях штата свыше 1 тыс. детей стали жертвами издевательств со стороны по меньшей мере 300 представителей духовенства начиная с 1947 года.