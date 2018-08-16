В Риме начались празднования 300-летнего юбилея иконы Жировицкой Богоматери

Вчера, 15 августа, в церкви святых Сергия и Вакха и Иконы Жировицкой Богоматери в Риме началось празднование юбилея обретения и перенесения иконы Жировицкой Божьей матери.

Именно в августе 300 лет назад в упомянутой выше церкви в ризнице на стене под штукатуркой была обнаружена икона Божьей Матери с младенцем Христом на руках, сообщает "Католический обозреватель".

Найденная икона была увеличенной копией иконы Божьей Матери, которую почитают в Жировицах (Беларусь). Через год, 7 сентября 1719 года, с разрешения папы Климента XI, икона была вырезана из стены и перенесена и вмурована над главным престолом, где она находится и сегодня.

Празднование 300-летнего юбилея продлится в течение года, а его началом стала торжественная молитва Акафиста Богородице, в Жировицкой иконе прославленной, которую возглавил Апостольский визитатор для украинцев греко-католиков в Италии Дионисий (Ляхович).