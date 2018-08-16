УГКЦ отметит день освящения Патриаршего собора крестным ходом к Аскольдовой могиле

В субботу, 18 августа, в УГКЦ отмечают праздник поминовения освящение Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

По этому случаю гости и жители столицы пройдут крестным ходом от Аскольдовой могилы до Патриаршего Собора, сообщает пресс-служба Киевской архиепархии УГКЦ.

"Таким образом хотим показать символику желания единства нашего народа и Киевского христианства. Также этим шествием хотим отметить два важных места Киевской Церкви: храм УГКЦ на Аскольдовой могиле, где в свое время начиналось восстановления литургической жизни УГКЦ в Киеве после выхода Церкви из подполья и Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве – Центра и Сердца всей Украинской Греко-Католической Церкви", - отмечается в сообщении.

Шествие начнется в 16.00 от храма Святого Николая Чудотворца на Аскольдовой могиле. Здесь состоится Молебен перед Иконой Гошевской Богородицы, а после - торжественное шествие с иконой Богородицы до Патриаршего собора Воскресения Христова, где состоится Всенощное и ночные бдения.

Патриарший собор был открыт 27 марта 2011 года церемонией интронизации Верховного Архиепископа Святослава (Шевчука), Главы УГКЦ. Освящение целого собора состоялось в дни празднования 1025-летия Крещения Украины-Руси. 18 августа 2013 года на богомолье по случаю этого торжества в Киев прибыло более 20 000 паломников и около 700 священнослужителей.