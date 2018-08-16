В Беларуси в католическом храме XVII века нашли старинный разбитый колокол

Валерий Черетун, путешествуя по родной Беларуси, нашел разбитый колокол Фельчинских мастеров из Калуша. Колокол находится в костеле Пресвятой Троицы - католическом храме в поселке Ружаны, Брестская область, Беларусь, сообщают "Окна". Памятник архитектуры, построен в 1615-1617 годах, несколько раз перестраивался. Включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

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