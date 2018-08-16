Ирландия отказалась выдавать визы на Всемирную встречу семей тысячам пакистанских христиан

Консульства Ирландии в Карачи и Исламабаде отклонили заявки семей, желавших принять участие в предстоящем Всемирном собрании католических семей в Дублине, которое будет проходить с 21 по 26 августа 2018 года.

Мероприятие будет проходить с участием Папы Франциска, сообщает «Седмица» со ссылкой на AsiaNews.

Принять участие в форуме намеревались около 10 тысяч семей со всего Пакистана. Однако все запросы пакистанских католиков о получении визы были отклонены. Отказ получили даже священнослужители Католической церкви Пакистана.

Ирландское консульство в Карачи сообщило, что оно принимало соответствующие решения на основе анализа мотивов планируемой поездки в Ирландию и других критериев, в том числе семейного и финансового положения претендентов, данных о занятости, причинах поездки и проживания в Ирландии.

При этом церковные власти предварительно проверили потенциальных паломников и предоставили рекомендательные письма тем, кто действительно намеревался участвовать в форуме, а не интересовался под этим предлогом поиском убежища.

Многие пакистанские католики крайне возмущены тем, как поступили консульства Ирландии в Пакистане.

Между тем, некоторые несостоявшиеся делегаты форума потеряли из-за действий ирландских дипломатов очень многое. Так, Самуэль Сарфраз, который работает в фармацевтической компании в Мултане (Пенджаб), продал земельный участок, чтобы собрать 300 000 рупий (420 долларов США) на визу и регистрационные сборы на поездку для своей семьи.

Стоит отметить, что пакистанский паспорт исключает возможность посещения многих стран. Индекс паспортов Хенли оценивает документ как третий из наихудших после паспортов Афганистана и Ирака.