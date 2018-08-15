Обнародованы факты о совращении католическими священниками тысячи детей в Пенсильвании

Епископы и другие руководители Римско-католической церкви в Пенсильвании скрывали факты сексуального насилия над детьми более чем 300 священниками в течение 70 лет: они убеждали жертв не сообщать о преступлениях в правоохранительные органы.

Об этом говорится в докладе Большого жюри - коллегии присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность выдвижения официальных обвинений, сообщает "ТСН".

В отчете, который охватывает шесть из восьми католических епархий американского штата, идентифицировано более 1000 жертв. Он является самой широкой экспертизой государственного агентства США по поводу сексуального растления детей в католической церкви. В докладе отмечено, что, вероятно, количество жертв выше, поскольку некоторые записи были утеряны. Также существует вероятность, что часть жертв не решилась сообщить о преступлениях.

Отчет обнародовал ужасные случаи сексуального насилия. В нем, в частности, говорится о священнике, который изнасиловал девушку в больнице после вырывания миндалин; еще одну жертву служитель церкви связал и избил кожаными ремнями; кроме того, церковь разрешила служить священнику, который заставил сделать аборт девушке, которая забеременела от него.

Скандалы из-за сексуального насилия в католической церкви не утихают уже более 15 лет.