Папа Римский: грехи СМИ - дезинформация, клевета и оскорбление

15 декабря в Ватикане на встрече с коллективом итальянского католического телеканала "TV 2000" Папа Римский напомнил о "грехах средств массовой информации" - дезинформации, клевете и оскорблении, сообщает Католический Обозреватель.

Настоящая коммуникация никогда не направлена на то, чтобы "ударить" по человеку. А именно этим часто "грешат" современные медиа, подчеркнул понтифик. Клевету он назвал "самым серьезным" из трех грехов СМИ, хотя больше всего вредит коммуникации дезинформация, поскольку она вводит в заблуждение, заставляет верить только в часть правды.

Часто процесс общения между людьми поддается пропаганде, идеологии, контролю со стороны политики, экономики или технологий. Коммуникация, в первую очередь - это говорить правду в лицо с искренностью и свободой, убежден Папа.

Франциск призвал работников СМИ к содействию культуре встречи, потому что конфликты ведут в никуда.