Епископы Венесуэлы прокомментировали покушение на президента страны

Члены конференции католических епископов Венесуэлы сделали заявление, связанное с неудачным покушением на президента страны Николаса Мадуро 4 августа.

По их словам, Венесуэла переживает очень непростую ситуацию и рискует столкнуться с раскручиванием спирали насилия после этого события, сообщает inVictory.

«К сожалению, в настоящее время в стране те, кто чувствуют себя наделенными властью, используют единственное оружие тех, кто не прав: насилие с целью подавления, — говорится в документе. — Для этого они нарушают законы, закрепленные в Конституции страны, и права человека».

Епископы полагают, что в настоящее время в стране наблюдается «необоснованное преследование, осуждение и подавление», в то время как «великое множество граждан нуждаются в продовольствии, лекарствах, электроснабжении, общественном транспорте, достойных зарплатах и сдерживании инфляции», однако «ничего из этого не происходит». Члены конференции призвали органы государственной безопасности Венесуэлы «изменить свое поведение».

К настоящему времени число подозреваемых по делу о покушении превысило 20 человек. Из них 10 уже задержаны, в том числе депутат Национальной ассамблеи от оппозиции Хуан Рекесенс. Еще один подозреваемый член парламента Хулио Борхес находится в Колумбии.

Верховный суд Венесуэлы 8 августа выдал санкцию на заочный арест Борхеса и продлил содержание под стражей Рекесенса. Позднее в тот же день Конституционная ассамблея, где нет ни одного представителя оппозиции, отозвала депутатскую неприкосновенность у этих парламентариев.