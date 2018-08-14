В Риме появится храм в честь Папы Иоанна Павла II

В Риме построят первый в городе храм в честь святого Иоанна Павла II.

Римско-католическая церковь будет расположена в квартале Гарбателла недалеко от университета Рома Тре у одной из главных трасс столицы Италии — Виа Остиенсе, сообщает «Радио Польша».

Церковь возведут на месте бывшего рынка. Проект храма разработало британское архитектурное бюро Chapman&Taylor. Это будет небольшая трехнефная* церковь с изогнутым фасадом, которая гармонично впишется в одноэтажную застройку.

Строительство начнется осенью и продлится три года. Рядом будет сооружен новый торговый центр.

*Неф — вытянутое помещение, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.