В Риме появится храм в честь Папы Иоанна Павла II
13:11, 14 августа 2018Католицизм
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Иоанн Павел II / invictory.org
В Риме построят первый в городе храм в честь святого Иоанна Павла II.
Римско-католическая церковь будет расположена в квартале Гарбателла недалеко от университета Рома Тре у одной из главных трасс столицы Италии — Виа Остиенсе, сообщает «Радио Польша».
Церковь возведут на месте бывшего рынка. Проект храма разработало британское архитектурное бюро Chapman&Taylor. Это будет небольшая трехнефная* церковь с изогнутым фасадом, которая гармонично впишется в одноэтажную застройку.
Строительство начнется осенью и продлится три года. Рядом будет сооружен новый торговый центр.
*Неф — вытянутое помещение, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.
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