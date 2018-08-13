На этой неделе УГКЦ празднует 1030-летие Крещения Руси и 5-летие освящения Патриаршего собора

В этом году в августе в истории Украинской Греко-Католической Церкви приходятся два юбилея: 1030-летие Крещения Руси-Украины (14 августа) и 5-летие освящения Патриаршего собора Воскресения Христова (18 августа).

На сайте Киевской архиепархии УГКЦ опубликовали информацию о мероприятиях по празднованию этих юбилейных дат.

14 августа

Крещение Руси-Украины

12.00 – Архиерейская Божественная Литургия

Возобновление Крестных обетов. Августовское освящение воды на берегах Днепра

18 августа

Праздник поминовения освящение Патриаршего Собора УГКЦ в Киеве

7.30 – Божественная Литургия

9.00 – Божественная Литургия

16.00 – Крестный ход (Аскольдова могила – Патриарший Собор УГКЦ)

18.00 – Всенощная

20.00 – Ночные бдения