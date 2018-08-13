На этой неделе УГКЦ празднует 1030-летие Крещения Руси и 5-летие освящения Патриаршего собора
21:46, 13 августа 2018Католицизм
72 0
УГКЦ празднует 1030-летие Крещения Руси и 5-летие освящения Патриаршего собора / ugcc.kiev.ua
В этом году в августе в истории Украинской Греко-Католической Церкви приходятся два юбилея: 1030-летие Крещения Руси-Украины (14 августа) и 5-летие освящения Патриаршего собора Воскресения Христова (18 августа).
На сайте Киевской архиепархии УГКЦ опубликовали информацию о мероприятиях по празднованию этих юбилейных дат.
14 августа
Крещение Руси-Украины
12.00 – Архиерейская Божественная Литургия
Возобновление Крестных обетов. Августовское освящение воды на берегах Днепра
18 августа
Праздник поминовения освящение Патриаршего Собора УГКЦ в Киеве
7.30 – Божественная Литургия
9.00 – Божественная Литургия
16.00 – Крестный ход (Аскольдова могила – Патриарший Собор УГКЦ)
18.00 – Всенощная
20.00 – Ночные бдения
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter