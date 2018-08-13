В Каменце-Подольском освятили пятый храм УГКЦ

Вчера, 12 августа, архиепископ и митрополит Тернопольско-Зборовский и администратор Каменец-Подольской епархии Василий (Семенюк) освятил храм Зарваницкой Божьей Матери в Каменце-Подольском.

Святыня была построена благодаря поддержке Митрополита Василия, за счет большого количества жертвователей, а нынешний администратор храма отец Тарас Хомюк 2,5 года посещал различные приходы Тернопольско-Зборовской архиепархии и собирал милостыню на сооружение храма, сообщает "Католический обозреватель".

Совместно молиться и просить у Бога благодати для новой святыни собралось около 200 верующих во главе с деканом Хмельницким оцом Иваном Данкевичем, деканом Каменец-Подольским отцом Антоном Федиком и священниками Каменец-Подольской епархии УГКЦ.

Архиепископ Василий совершил Чин освящения нового храма и престола, возглавил Божественную Литургию, после которой призвал верующих сплотиться вокруг святыни, заботиться о ее благоустройстве, творить святые молитвы за Украину.

После вручения благодарственных грамот жертвователям владыка освятил воду, пообщался с местными жителями, которые пришли на праздник, благословил каждого.