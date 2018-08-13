В Риме построят первую католическую церковь в честь Папы Иоанна Павла II

11:51, 13 августа 2018
Католицизм
27 0
В Риме построят первый храм в честь папы Иоанна Павла II / thefamouspeople.com

Римско-католическая церковь будет расположена в квартале Гарбателла недалеко от университета Рома Тре у одной из главных трасс столицы Италии — Виа Остиенсе, сообщает "Радио Польша".

Церковь будет сооружена на месте бывшего рынка.

Проект храма разработало британское архитектурное бюро Chapman&Taylor. Это будет небольшая трехнефная церковь с изогнутым фасадом. Она впишется в одноэтажную застройку.

Строительство начнется осенью и продлится три года. Рядом будет сооружен новый торговый центр.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter