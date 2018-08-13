В Риме построят первую католическую церковь в честь Папы Иоанна Павла II
11:51, 13 августа 2018Католицизм
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В Риме построят первый храм в честь папы Иоанна Павла II / thefamouspeople.com
В Риме построят первый в городе храм в честь Святого Иоанна Павла II (в миру Кароль Войтыла, поляк по происхождению).
Римско-католическая церковь будет расположена в квартале Гарбателла недалеко от университета Рома Тре у одной из главных трасс столицы Италии — Виа Остиенсе, сообщает "Радио Польша".
Церковь будет сооружена на месте бывшего рынка.
Проект храма разработало британское архитектурное бюро Chapman&Taylor. Это будет небольшая трехнефная церковь с изогнутым фасадом. Она впишется в одноэтажную застройку.
Строительство начнется осенью и продлится три года. Рядом будет сооружен новый торговый центр.
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