Черновицкая икона Божией Матери получила от Папы Римского особый статус

Чудотворная икона Божьей Матери «Надежда Безнадежных» уже давно известна далеко за пределами Черновцов. Она находится в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ на улице Русской.

В июле икона получила еще и особый статус: Папа Римский Франциск предоставил ей полный отпуст (индульгенцию). То есть, с этого времени все, кто молится перед Матерью Божьей Черновицкой, получать прощение грехов, сообщает "Католический обозреватель".

Икона «Надежда Безнадежных» прославилась благодаря тому, что помогает женщинам, которые не могут родить детей. Она осчастливила не одну супружескую пару рождением долгожданного ребенка. После молитвы перед Богородицей в Черновцах, по свидетельствам, многие пары получают исцеление от бесплодия.

Учитывая эти и другие чудесные примеры – радость материнства, оздоровления, другие дары и благодати — в марте этого года епископ Черновицкой епархии УГКЦ Иосафат (Мощич) направил специальное письмо-прошение в Ватикан. А в начале июля пришел ответ.

В письме из Рима, в частности, говорится: «Для увеличения религиозности верующих и для спасения душ, силой полномочий, предоставленных ей Святейшим Отцом Франциском по Божьим провидением Папой, внимательны на просьбы, представленные Его Преосвященством Иосафатом (Мощичем), епископом Черновицким, с небесных сокровищ Церкви милостиво внимания уделяется и предоставляется возможность получить всем верным и каждому в частности полное отпущение и прощение всех грехов в кафедральном храме Черновцов Успения Пресвятой Богородицы. Отпуст также можно жертвовать как восполнение за души верующих, находящихся в чистилище...».

Отпуст будет предоставляться всем людям, которые каются в грехах, придут к исповеди, примут святое Причастие и как паломники посетят чудотворную Икону Черновицкую.