Папа Франциск встретился с 70 тысячами итальянских юношей и девушек

В субботу 11 августа 70 тысяч юных католиков из более чем 200 итальянских епархий собрались на древнеримском ипподроме «Circo Massimo».

Вечером молодых паломников посетил Папа Франциск и возглавил молитвенное бдение, во время которого - после чтения евангельского фрагмента - обратился к молодёжи с речью, сообщает Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил ребят за их паломнические труды по дорогам Италии, посреди сокровищ культуры и веры, переданных отцами. Комментируя рассказ святого Иоанна о Воскресении Христовом, Епископ Рима отметил, что тот «невообразимый рассвет навсегда изменил историю человечества».

Пустая гробница Учителя побуждает бежать со всех ног и Марию Магдалину, и Петра с Иоанном, - все они движимы огромной надеждой, которую однажды посеял в них Господь. Теперь эта надежда бьётся в их сердцах с новой силой, а история людей уже никогда не будет прежней: смерть, которая ещё совсем недавно торжествовала, терпит поражение; под напором жизни не может устоять даже могильный камень. С того воскресного рассвета любое место, где притесняется жизнь, где царит насилие, война, нищета, обретает надежду на возрождение.

Обращаясь к паломникам, Папа отметил, что они отправились пешком в Вечный город, ибо их сердца полны любовью к Иисусу, - такой же, какая переполняла Марию Магдалину, Петра и молодого Иоанна, который бежал к пустой гробнице Христа быстрее своего старшего товарища. Молодёжь призвана брать пример с этого юного апостола: им двигал порыв сердца, внимательного к голосу Святого Духа, оживляющего мечты.

Нельзя довольствоваться размеренными, продуманными шагами тех, кто идёт позади всех: нужна смелость, чтобы вырваться вперёд навстречу мечте, дабы строить Царство Божье и посвящать себя более братскому человечеству, подчеркнул Святейший Отец.

После встречи со Святейшим Отцом итальянская молодёжь продолжила молитвенное бдение до 4 часов утра. В это время многие приходские церкви между "Circo Massimo" и Ватиканской базиликой открыли двери для личной и общинной молитвы и Таинства Покаяния. В их стенах провели молитвенные встречи многие епархии, католические движения и ассоциации; в программе были свидетельства участников, выступления, тематические собрания.