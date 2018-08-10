В Бердичеве начались IV Кармелитские дни молодежи

15:41, 10 августа 2018
Католицизм
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В Бердичеве начались IV Кармелитские дни молодежи / kmc.media

В этом году в Бердичев прибыло 150 участников из Киева, Житомира, Винницы, Луцка, Харькова, Полонного, Брод, Борисполя, Хмельника, Любара, Довбыша, Бердичева и других городов и городков, сообщает "Католический обозреватель".

/ кмк.СМИ

Покровительница нынешней встречи молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет – святая Тереза от Младенца Иисуса, а лозунг – «На крыльях доверия к вере». Организовали мероприятие братья босые кармелиты, сестры святой Терезы от Младенца Иисуса и Молодежь Кармеля.

После регистрации на площади перед санктуарием участники собрались в зале святой Терезы, где подопечные благотворительной общины «Очаг» поздравили их представлением.

/ кмк.СМИ

Службу Божью по случаю начала Кармелитских дней молодежи возглавил настоятель бердичевского санктуария отец Рафаил Мишковский OCD, который также произнес проповедь.

После Мессы участники встречи отправились в село Гвоздава, расположенное неподалеку от Бердичева, где в течение четырех дней будут проходить IV Кармелитские дни молодежи.

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