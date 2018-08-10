В четверг, 9 августа, во Всеукраинском санктуарии Матери Божьей Святого Скапулярия в Бердичеве начались IV Кармелитские дни молодежи.

В этом году в Бердичев прибыло 150 участников из Киева, Житомира, Винницы, Луцка, Харькова, Полонного, Брод, Борисполя, Хмельника, Любара, Довбыша, Бердичева и других городов и городков, сообщает "Католический обозреватель".

Покровительница нынешней встречи молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет – святая Тереза от Младенца Иисуса, а лозунг – «На крыльях доверия к вере». Организовали мероприятие братья босые кармелиты, сестры святой Терезы от Младенца Иисуса и Молодежь Кармеля.

После регистрации на площади перед санктуарием участники собрались в зале святой Терезы, где подопечные благотворительной общины «Очаг» поздравили их представлением.

Службу Божью по случаю начала Кармелитских дней молодежи возглавил настоятель бердичевского санктуария отец Рафаил Мишковский OCD, который также произнес проповедь.

После Мессы участники встречи отправились в село Гвоздава, расположенное неподалеку от Бердичева, где в течение четырех дней будут проходить IV Кармелитские дни молодежи.