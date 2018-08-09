Выставлен на аукцион «Форд», на котором ездил Папа Римский Иоанн Павел II

Машина, на которой ездил краковский кардинал Кароль Войтыла перед тем, как он стал Папой Иоанном Павлом II, выставлена на продажу американским торговым домом.

Седан марки «Форд-эскорт» 1975 года выпуска использовался кардиналом Войтылой до 1978 года, когда он был избран Папой. После этого автомобиль переехал в гаражи Ватикана, а в 1996 был продан на благотворительном аукционе, сообщает "Благовест-инфо".

С тех пор машина дважды меняла хозяина. Первый из них владел «Фордом» девять лет, а в 2005 году продал машину жителю Техаса, который держал ее в своей коллекции до 2009, когда он погиб в результате несчастного случая.

Сегодня стоимость машины может составить от 128 000 до 256 000 евро притом, что кузов имеет вмятины и в автомобиле нет радио – таково было желание кардинала Войтылы.

Торги состоятся 30 августа – 2 сентября.

Напомним, что в мае этого года на торги была выставлена «Ламборгини», которую подарили Папе Франциску. Понтифик отказался от дорогого автомобиля, и средства от продажи пошли на оказание помощи христианам Ближнего Востока. «Ламборгини» ушла за 710 000 евро, тогда как ее реальная цена составляла примерно 300 000.