Папа Франциск положительно оценил инициативу чилийских епископов по борьбе с педофилией

На днях чилийские епископы получили от Папы Франциска письмо, которое вскоре было опубликовано на сайте епископской конференции Чили.

Послание адресовано президенту конференции монс. Сантьяго Сильве Ретамалесу и содержит оценку документа под названием «Заявления, решения и обязательства епископов Чилийской епископской конференции», принятого в завершение внеплановой пленарной ассамблеи, сообщает Vatican News.

Епископы обсуждали тему сексуальных преступлений духовенства против малолетних. В документе, который анализирует понтифик, 32 епископа просят прощения у всех жертв домогательств и признают, что они «потерпели крах».

Папа пишет, что он «потрясен» проделанной работой и принятыми решениями по борьбе с этими преступлениями. Он считает эти меры «реалистичными и конкретными» и выражает уверенность, что они решающим образом повлияют на процесс исцеления Церкви в стране. Папа утверждает, что единство епископата является «назидательным примером» для всего народа Божия.