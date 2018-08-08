Японские епископы осудили политику сдерживания ядерным оружием

Католические епископы Японии выступили со специальным заявлением по случаю акции «Десять дней в защиту мира», которая проходит ежегодно с 6 по 15 августа под эгидой японского епископата - в память о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

В послании за подписью председателя поместной епископской конференции архиепископа Нагасаки Джозефа Митсуаки Таками говорится, что «серьёзные региональные конфликты, терроризм, ядерное оружие, проблемы беженцев, различные формы дискриминации, экономические диспропорции продолжают угрожать миру людей во всём мире», сообщает vaticannews.

Архиепископ напоминает, что в июле прошлого года Генассамблея ООН приняла Договор о запрещении ядерного оружия, однако до сих пор его ратифицировали лишь несколько стран.

«Идея о том, что ядерное оружие необходимо для сдерживания, сильна. Но обладание ядерным оружием, скорее, облекает в ответственность за гонку вооружений, которая неизбежно ведёт к экономической зависимости от военной промышленности и военного спроса, а также формирует политику», - подчеркнул он.

Принцип сдерживания - это попытка сохранить мир с помощью оружия. «Но дальнейший рост таких факторов конфликта, как враждебность, взаимное недоверие и противостояние интересов, постепенно разрушат основы примирения, мира и взаимопонимания», - убежден архиепископ Нагасаки.