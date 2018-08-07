Начался официальный визит Главы УГКЦ в США

15:43, 07 августа 2018
Католицизм
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Начался официальный визит Главы УГКЦ в США / vgolos.com.ua

В понедельник, 6 августа, начался официальный визит Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава в Соединенные Штаты Америки, во время которого Предстоятель проведет ряд важных встреч в Балтиморе, Стэмфорде, Филадельфии.

Визит завершится 22 августа, сообщает "Католический обозреватель".

С 7 по 9 августа Глава УГКЦ примет участие в Конвенции «Рыцарей Колумба» в городе Балтимор (штат Мэриленд), во время которой глава греко-католиков выступит с главной речью на торжественном ужине. Тема речи: «Рыцари Колумба — рыцари милосердия». Кроме этого, он встретится с Шоном Калаганом, президентом Католической службы помощи. Они будут обсуждать современную гуманитарную ситуацию в Украине и сотрудничество Церкви и благотворительных организаций для пострадавшего от войны населения.

После этого состоится пастырский визит Блаженнейшего Святослава в Стемфордской епархии, в рамках которого он встретится со священниками и верующими епархии. В частности, в четверг, 9 августа, в Стэмфорде (штат Коннектикут) Глава УГКЦ посетит праздничный ужин.

Пастырский визит в Стемфордской епархии завершится в воскресенье, 12 августа.

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