Начался официальный визит Главы УГКЦ в США

В понедельник, 6 августа, начался официальный визит Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава в Соединенные Штаты Америки, во время которого Предстоятель проведет ряд важных встреч в Балтиморе, Стэмфорде, Филадельфии.

Визит завершится 22 августа, сообщает "Католический обозреватель".

С 7 по 9 августа Глава УГКЦ примет участие в Конвенции «Рыцарей Колумба» в городе Балтимор (штат Мэриленд), во время которой глава греко-католиков выступит с главной речью на торжественном ужине. Тема речи: «Рыцари Колумба — рыцари милосердия». Кроме этого, он встретится с Шоном Калаганом, президентом Католической службы помощи. Они будут обсуждать современную гуманитарную ситуацию в Украине и сотрудничество Церкви и благотворительных организаций для пострадавшего от войны населения.

После этого состоится пастырский визит Блаженнейшего Святослава в Стемфордской епархии, в рамках которого он встретится со священниками и верующими епархии. В частности, в четверг, 9 августа, в Стэмфорде (штат Коннектикут) Глава УГКЦ посетит праздничный ужин.

Пастырский визит в Стемфордской епархии завершится в воскресенье, 12 августа.