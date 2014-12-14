Глава УГКЦ: Не ожидайте чуда от власти, она не спасает. Спасает только Господь Бог

Мы сегодня переходим момент ожидания, возможно, не так долго. Чуть больше двенадцати месяцев идем в борьбе за освобождение. Умейте быть терпеливыми. Умейте ждать. Не будем ждать чуда от человека, от президента, от нашей власти, потому что их возможности ограничены. Они не спасают и не спасут. Спасает только Господь Бог.

Над такими словами просил сегодня верных задуматься Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав во время проповеди в Патриаршем Соборе Воскресения Христова в Киеве.

Он вспомнил, как один певец «как бы выражая содержание молодежной культуры, сказал: я не знаю, что я хочу, но я это хочу уже». «Мы часто нетерпеливы к Богу, и к нашей власти, и к тем обстоятельствам, в которых живем. И хотим услышать об улучшении уже и сегодня. Но это слова, которые происходят от Духа недуга», - считает Блаженнейший.

Глава Церкви обращает внимание на то, что мы сейчас переживаем время предрождественского поста. «Это время ожидания. Время, когда мы готовимся и ожидаем приход на землю в теле нашего Спасителя нашего Освободителя. Бога, который нас создал, но в то же время дарит нам свободу через спасение», - говорит он.

Глава Церкви призывает, чтобы в это время мы наследовали действие Божие нашим с вами жизнью. Мы должны наследовать милосердие Божие нашей с вами личной жизнью. И тогда будьте уверены: дождемся милосердия Божия над нами, над каждым в отдельности. Вместе сможем пережить момент освобождения, момент Рождественской радости, момент радости от уверенности, что Бог с нами», - заверил проповедник.

Департамент информации УГКЦ