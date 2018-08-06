Католики Конго предлагают выдвинуть кардинала на пост президента

Католики Конго считают, что единственным надежным и достоверным кандидатом на пост президента в стране является кардинал Лоран Монсенгво Пасинья, Архиепископ Киншасы.

Однако кардинал ответил, что у него «есть другие дела» и он не собирается баллотироваться на выборах, сообщает "Католический обозреватель".

Представитель новосформированной группы «Христианское развитие ради единства и демократии», которая инициирует кандидатуру кардинала на пост президента, отметил, что «для того, чтобы развивать Конго для наших детей, мы должны отбросить и заменить всех тех, кому не удалось сделать это раньше. Именно поэтому мы подумали о кандидатуре кардинала Монсенгво, который пользуется глубоким уважением среди народа».

Напомним, что нынешний президент Джозеф Кабила находится у власти с 2001 года. Его мандат завершился в 2016 году, однако проведение новых выборов задерживается уже на два года.

Как информирует Catholic Herald, кардинал Монсенгво опроверг любые президентские амбиции, заявив, что у него «есть другие дела».

Стоит добавить, что не только нынешние обязательства кардинала являются препятствием на пути к президентству. Еще в 1983 году Папа Иоанн Павел II установил запрет священникам баллотироваться на политические должности.