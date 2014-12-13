Глава УГКЦ: Спешите познакомить людей с настоящим Мессией

13 декабря Глава УГКЦ в проповеди на праздник апостола Андрея Первозванного в обители Святого Антония монахов Студийского устава в Обухове (Киевская область) сказал, что апостол Андрей был тем, кого первым Иисус позвал за собой.

Традиция киевского христианства говорит, что он был тем апостолом, который пришел на наши земли. Он поставил крест на святых киевских горах и предсказал, что здесь воссияет великая Божья слава. Поэтому наш народ так, по-особому, его уважает.

По словам проповедника, в первые годы твоей апостольства Андрей особенно горел желанием поделиться с другими своей находкой - Мессией: «Андрей не просто рассказал своему брату о Мессии. Впоследствии он повел его к Нему, чтобы их лично познакомить ». Вскоре его брат стал апостолом Петром.

«Сегодня все украинцы также ищут Мессию. Кто-то думает, что, возможно, им будет президент, а может премьер-министр с программой правительства или новый парламент? Однако святой Андрей учит, что мессией есть Христос. И когда, кто-то хочет его найти, то должен прийти в храм », - подчеркнул он.

В конце Первоиерарх УГКЦ отметил, что тот, кого нашел Андрей, присутствует среди нас в Тайне Пресвятой Евхаристии Своего Тела и Крови: «В Нем наше спасение, освобождение и надежда. Поэтому спешите познакомить людей с настоящим Мессией».

Департамент информации УГКЦ