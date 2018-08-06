Ватикан отмечает 40-летие со дня смерти Папы Павла VI

Сорок лет назад, 6 августа 1978 года, в сам день праздника Преображения Господня по новому стилю, в летней резиденции Вселенских Архиереев в Кастель Гандольфо, умер блаженный Папа Павел VI.

Во время Синода Епископов, посвященного семье, 19 октября 2014 года, в присутствии Синодальных Отцов, Папа Франциск провозгласил его блаженным. А в воскресенье, 14 октября, снова во время Синода Епископов, блаженный Папа Павел VI будет провозглашен святым, сообщает Vatican News.

Павел VI был Папой, служение которого пришлось на период, который можем назвать «преображением» Церкви. Он внедрял в жизнь собора постановления и совершил многочисленные реформы. Был внимательным к новых общественным вызовам, и, считывая знаки времен, пытался дать на них авторитетный ответ, отмечает издание Ватикана.

«Fidem servavi», то есть «веру сохранил» – слова святого апостола Павла из послания к Тимофею, которые Папа Павел VI произнес накануне своей смерти, полностью суммируют его понтификат, который пришелся на нелегкий послясоборовий период.