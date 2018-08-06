Ватикан отмечает 40-летие со дня смерти Папы Павла VI

12:21, 06 августа 2018
Католицизм
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Сорок лет назад перестало биться сердце Папы Павла VI / vaticannews.va

Сорок лет назад, 6 августа 1978 года, в сам день праздника Преображения Господня по новому стилю, в летней резиденции Вселенских Архиереев в Кастель Гандольфо, умер блаженный Папа Павел VI.

Во время Синода Епископов, посвященного семье, 19 октября 2014 года, в присутствии Синодальных Отцов, Папа Франциск провозгласил его блаженным. А в воскресенье, 14 октября, снова во время Синода Епископов, блаженный Папа Павел VI будет провозглашен святым, сообщает Vatican News.

/ vaticannews.ва

Павел VI был Папой, служение которого пришлось на период, который можем назвать «преображением» Церкви. Он внедрял в жизнь собора постановления и совершил многочисленные реформы. Был внимательным к новых общественным вызовам, и, считывая знаки времен, пытался дать на них авторитетный ответ, отмечает издание Ватикана.

«Fidem servavi», то есть «веру сохранил» – слова святого апостола Павла из послания к Тимофею, которые Папа Павел VI произнес накануне своей смерти, полностью суммируют его понтификат, который пришелся на нелегкий послясоборовий период.

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