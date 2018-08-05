Епископы Никарагуа отказались принимать паломников на Всемирный день молодежи из-за напряжения в стране

Принимая во внимание ситуацию, которая сложилась в стране, Никарагуа не сможет принимать паломников, которые будут собираться на Всемирный день молодежи в Панаме.

Принимая во внимание серьезный политический кризис и социальную напряженность, Епископская Конференция Никарагуа решила отказаться от приема «Дней молодежи в диецезиях». Об этом говорится в распространенном на днях специальном коммюнике епископата и в письме, направленном Архиепископу Панама-сити, возглавляющему организационный комитет, сообщает Vatican News.

Частью программы проведения Всемирных дней молодежи на международном уровне являются так называемые «Дни молодежи в диецезиях», в течение которых молодые паломники знакомятся с жизнью местной Церкви, а уже потом собираются в принимающем городе на совместную встречу под руководством Папы.

Учитывая, что Панама – следующая цель молодежного паломничества – является небольшой страной, организаторы решили распространить встречи в диецезиях на соседние Коста-Рику и Никарагуа.

Организаторы предполагают, что на Всемирный День Молодежи, который будет проводиться в Панаме, столице одноименной страны, с 22 по 27 января 2019 г., прибудут 300 тысяч юношей и девушек, которых будут сопровождать священники и епископы. Большинство, вероятно, прибудет из стран Центральной Америки.