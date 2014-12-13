Большинство населения Земли позитивно относится к Папе Римскому - результаты исследования

Американский исследовательский центр Pew Research провел глобальное исследование об отношении населения разных континентов и стран к Папе Франциску. Согласно данным опроса, большинство населения Земли (60%) позитивно относится к Понтифику, 28% воздержались от ответа и 11% негативно оценивают его деятельность, сообщает RISU.

Позитивные наивысшие оценки Папе Франциску дали в Европе – 84%. Несколько меньше показатель на родине епископа Рима – в Латинской Америке (72%). В Африке и Азии Папу позитивно воспринимают 44 и 42 процента соответственно. Наибольшее количество негативных отзывов о Папе на Ближнем Востоке – 25%.

По странам наибольшую приверженность к Папе проявляют в Европе: во Франции (93% католиков и 81% не-католиков), Германии (94% католиков и 77% не-католиков), Польше (95% католиков и 78% не-католиков), Испании (94% католиков и 69% не-католиков), а также в США (93% католиков и 73% не-католиков) и в Аргентине (98% католиков и 73% не-католиков). На Африканском континенте позитивно принимают Папу в Уганде, Гане, Танзании и Кении. В Украине Папу Франциска позитивно воспринимают более 60% населения (79% католиков и 60% не-католиков).