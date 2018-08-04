Франция поддержала намерение Святого Престола отменить смертную казнь

Франция приветствует изменения, внесенные в катехизис Католической Церкви о недопустимости смертной казни и намерении добиваться ее отмены во всем мире.

Об этом говорится в коммюнике французского министерства иностранных дел, сообщает «Благовест-инфо».

В четверг Папа Римский Франциск утвердил изменение катехизиса Католической Церкви, в котором отныне утверждается, что «смертная казнь недопустима» и содержится обязательство «решительно добиваться ее отмены во всем мире».

«Франция приветствует твердую позицию против смертной казни, выраженную Святым престолом, для которого эта меря является бесчеловечной и унижающей человеческое достоинство», — говорится в коммюнике МИД Франции.

В Париже также приветствуют намерение Католической Церкви добиваться отмены смертной казни во всем мире.

«Франция твердо и в постоянной манере выступает за отмену во всем мире смертной казни, этого несправедливого, бесчеловечного и неэффективного наказания. Она призывает все государства, в которых еще применяется смертная казнь, ввести мораторий в целях окончательной ее отмены», — отмечается в документе.