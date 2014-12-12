Совет по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины избрал нового председателя

10 декабря состоялось отчетно-выборное заседание Совета по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины. Одним из пунктов повестки дня стало переизбрание действующего председателя Совета и секретаря. Пост председателя Совета занял епископ Владимир (Черпак) Украинской Автокефальной Православной Церкви, секретарем Совета был избран о. Любомир Яворский, заместитель руководителя Департамента Патриаршей курии Украинской Греко-Католической Церкви по делам пастырства силовых структур Украины.

«Этот год выделяется между другими годами функционирования Совета тем, что совместными усилиями на уровне положения было официально задекларировано создание института военного капелланства, - отмечает о. Любомир Яворский. - В течение следующей каденции нового председателя мы будем работать над законодательными инициативами, а именно над разработкой типового соглашения между Министерством обороны Украины и Церквями, что обеспечит официальное трудоустройство военного капеллана на время его служения в Вооруженных силах Украины», - подчеркнул священник.

Отец Любомир отметил, что в следующем году Совет в лице представителей Украинской Греко-Католической Церкви будет инициировать проведение тренингов для военных капелланов, в которых примут участие священники всех Церквей и религиозных организаций. Один такой тренинг уже был проведен в апреле этого года при содействии Министерства обороны Украины.

Добавим, что особенностью заседания Совета по делам душпастырской опеки стало принятие новых членов религиозных организаций в состав Совета. Теперь их девять, включая Всеукраинский союз церквей христиан веры евангельской - пятидесятников и Союз свободных Церквей христиан евангельской веры Украины.

Департамент информации УГКЦ