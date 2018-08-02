В Зарванице готовятся к открытию «Украинского Иерусалима»

В августе состоится паломничество УГКЦ к Марийскому духовному центру «Зарваница».

Особым событием паломничества 27 августа будет освящение «Украинского Иерусалима» – копии комплекса сооружений Святой земли, в частности Гроба Господня, сообщает "Католический обозреватель"

В освящении примут участие Глава УГКЦ, блаженнейший Святослав и кустодий (хранитель, страж) Святой Земли о. Фраческо Паттон, ЧБМ. Он привезет камень с Гроба Господня, который встроят в копию сооружения в Зарванице.

Освящение начнется в 15.00. После встречи блаженнейшего Святослава начнется Молебен к Пресвятой Богородице (собор Зарваницкой Матери Божьей). Далее пройдет процессионный поход от собора и освящение копии Гроба Господня.

Напомним, что Кустодия Святой Земли или Защита Святой Земли является одной из провинций монашеского ордена францисканцев (братьев меньших). Кустодия имеет задачу хранить и ухаживать за святынями, которые находятся на Святой Земле, в частности в Израиле, Палестинской автономии, Иордании, Сирии, Ливане, Египте, Кипре, а также осуществляет пастырское попечение над католиками и обслуживание паломников.