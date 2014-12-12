Во Львове установят памятник Митрополиту Андрею Шептицкому к 150-летию со дня его рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня исполнительный комитет Львовского городского совета согласовал установку памятника Митрополиту Андрею Шептицкому на площади Святого Юра во Львове.

В соответствии с решением исполнительного комитета, функции заказчика на проектирование, изготовление и установку памятника Митрополиту Андрею Шептицкому возложены на Курию Львовской Архиепархии украинской Греко-католической церкви, которая должна за собственные средства изготовить и установить памятник.

Соответствующее обращение от Курии Львовской Архиепархии Украинской Греко-католической Церкви по установке памятника митрополиту Андрею Шептицкому поступило во Львовский городской совет 11 февраля этого года.

”В следующем году, имея честь праздновать 150-летие со дня рождения Митрополита Андрея Шептицкого, мы должны очень многое сделать для прославления его имени. Это и школа, и больница, которую он учредил. Также площадь перед Собором святого Юра и сооружение памятника Митрополиту. На заседании исполнительного комитета мы утвердили очень важное решение. Мы получим прекрасный сквер и еще одну зону отдыха для самих львовян. Мы получим прекрасный памятник, который в свое время разработал известный архитектор Андрей Коверко», - сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.