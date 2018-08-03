Католики беатифицируют испанского генерала иезуитов

Римская епархия Католической Церкви вскоре начнет подготовку беатифкации (причисление к лику блаженных) священника Педро Аррупе (1907-1991).

Он был генералом иезуитов в тот период, когда будущий Папа Франциск возглавлял Аргентинскую провинцию этого ордена, сообщает "Благовест-инфо".

О. Аррупе родился в 1907 году в Бильбао (испанская часть Страны Басков) и скончался в 1991 в Риме. Орден иезуитов он возглавлял с 1965 года и, хотя был избран на этот пост пожизненно, ушел в отставку в 1983-м.

По словам самого Папы Франциска – также члена Общества Иисуса, о. Аррупе сыграл большую роль в его жизни. Именно к нему молодой Хорхе Марио Бергольо – тогда еще послушник – обратился в начале 1960-х годов с просьбой направить его миссионером в Японию. Однако генерал ордена ответил отказом в связи с тем, что здоровье аргентинского собрата вызвало у него опасения. Как рассказывал позже Франциск, этот отказ, «исполненный любви», придал ему новые силы для проповеди Евангелия.

О. Аррупе также был известен тем, что уделял большое внимание мигрантам. В 1980 году по его инициативе была создана Иезуитская служба по делам беженцев. Проблема вынужденных переселенцев также является одной из главных забот Папы Франциска.

В то же время баскского священника обвиняли в излишней симпатии к теологии освобождения. Действительно, Аррупе призывал латиноамериканских иезуитов занимать активную позицию в социальных конфликтах, выступая за права маргиналов, бедных, гонимых, беженцев и жертв военных хунт. Следствием этой позиции стало сдержанное отношение к генералу иезуитов со стороны части церковных консерваторов – в том числе Папы Иоанна Павла II. В то же время первое прошение Аррупе об отставке не было принято Польским Папой.

Что касается о. Бергольо, который возглавлял аргентинскую общину иезуитов в 1973-79 гг., то он был решительным противником марксистского подхода к проблемам социальной справедливости. По словам Папы Франциска, сам Аррупе впоследствии, в 1980 году, заявлял, что марксистский подход «неправилен».

Несмотря на расхождения Аррупе и Бергольо по ряду вопросов, они тесно сотрудничали. В частности, в 1975 году они вместе сыграли решающую роль в освобождении уругвайских иезуитов, похищенных агентами хунты, правившей тогда в стране. Бергольо лично связался с генералом ордена, и тот добился, чтобы Ватикан напрямую обратился к уругвайским правителям. Вскоре после получения телеграммы из Ватикана военные освободили иезуитов.

Широкую известность получили слова Аррупе, произнесенные им на смертном одре: «Я произношу, словно лебединую песню: молитесь».