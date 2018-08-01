Ватикан принял отставку архиепископа, признанного виновным в сокрытии фактов сексуального насилия над детьми

Папа Франциск 30 июля принял отставку монс. Филиппа Эдварда Уилсона от пастырского управления архиепархией Аделаиды в Австралии.

Как сообщает Vatican News, 3 июля 67-летний архиепископ Уилсон был приговорён к 12 месяцам тюремного заключения за сокрытие фактов злоупотреблений несовершеннолетними, которые в 70-е годы совершал священник Джеймс Флетчер; с ним иерарх сотрудничал в епархии Мейтленда и Ньюкасла. В 2006 году Флетчер скончался в тюрьме в возрасте 65 лет, примерно через год заключения.

Бывший архиепископ Аделаиды монс. Уилсон всегда признавал себя невиновным. В середине августа судьи вынесут решение, где прелат будет отбывать наказание, не исключая возможности домашнего ареста по состоянию здоровья.

Комментируя событие, епископат Католической Церкви Австралии выражает надежду, что решение суда сможет принести «покой и исцеление тем, кто подвергался насилию со стороны священника, которого уже нет в живых»; епископы также отмечают, что «последствия сексуального насилия могут длиться всю жизнь. Пострадавшие должны быть смелыми людьми, чтобы решиться на такой шаг вперёд и рассказать свои истории. Жертвы злоупотреблений очень помогли нам извлечь уроки из нашей постыдной истории злоупотреблений и их сокрытия», - подчёркивают епископы.

С тех пор австралийская Церковь «пережила коренные изменения, дабы злоупотребления несовершеннолетними и сокрытие этих фактов никогда больше не были частью католической жизни и чтобы дети в наших общинах находились в безопасности». Иерархи также подтверждают свою готовность сотрудничать с теми, кто в Церкви и в обществе Австралии стараются «реализовать сильные и последовательные стандарты защиты».