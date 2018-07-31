На Львовщине греко-католики построили храм «третьего тысячелетия»

В Ходорове на Львовщине 29 июля освятили храм святых равноапостольных Владимира и Ольги УГКЦ.

Местные жители греко-католическую церковь называют "храмом третьего тысячелетия" за интересное архитектурное решение, информируют "Вікна".

Освящение церкви стало знаменательным событием, поэтому в храме собралось большое количество прихожан и гостей.

Храм спроектировал львовский архитектор Александр Матвеев в 1999 году. С тех пор церковь в течение почти двадцати лет строили за средства благотворителей и прихожан. К сожалению, архитектор, который спланировал оригинальную церковь, не дожил до ее открытия.

Епарх Стрыйский Тарас (Сенькив) совершил чин освящения новопостроенного храма. Вместе со священниками он омыл престол водой с мылом, красным вином и розовой водой и помазал его миром.

Далее состоялось освящение самого здания церкви изнутри и снаружи.

Также епископ заложил внутрь престола мощи блаженного священномученика Иосафата Коциловского, епископа Перемышльского.