Итальянской молодежи покажут Туринскую Плащаницу

Более 2 тысяч молодых людей из 17 епархий Пьемонта и Валле-д’Аоста 10 августа будут молиться перед христианской святыней - Туринской Плащаницей, которую по этому случаю выставят на обозрение.

Это поклонение станет началом паломничества молодежи в Рим, где 11 и 12 августа юноши и девушки примут участие во встрече с Папой Франциском, сообщает Сибирская католическая газета со ссылкой на Vatican News.

Чрезвычайное открытие Плащаницы не будет таким же масштабным как, например, выставление реликвии во время юбилейного года, но молодежь получит возможность помолиться в непосредственной близости у Плащаницы, пишет издание.

Для молитвы перед святыней были подготовлены тексты в формате электронной книги.

В Турин молодые итальянцы соберутся после паломничеств ко своим епархиальным святыням и почитаемым местам. По дороге они будут останавливаться для совершения милосердных деяний, например помощи пожилым людям.

В ночь на 10 августа молодежь отправится из Турина в Рим, где пройдет встреча Папы Римского с молодыми людьми со всей Италии. Национальное молодежное паломничество пройдет в рамках подготовки Церкви к октябрьскому Синоду Епископов на тему молодежного движения. Ожидается, что в августовской встрече с Папой Франциском примут участие более 50 тыс. молодых людей.

С 1578 года, когда Туринская Плащаница была перенесена из Шамбери (Франция) в Турин, она выставлялась всего 11 раз, последний раз в 2015 году. Несмотря на то, что организованное для молодежи поклонение не является тем же, что и публичное открытие христианской реликвии, это уникальная и неповторимая инициатива.