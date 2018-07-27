Ватикан выпустил памятную медаль шестого года понтификата Папы Франциска

Вчера, 26 июля, в Ватикане выпущена официальная медаль 6-го года понтификата Папы Франциска.

Памятный знак будет доступен при Администрации имущества Святейшего Престола и Государства Града Ватикан, а также в книжных магазинах Ватиканского издательства (LEV), сообщает Vatican News.

На аверсе медали, работы итальянской художницы Кьяры Принчипе, представлен парящий голубь, от которого расходятся концентрические лучи: они освещают Папский герб и символизируют дары Святого Духа Церкви. Ниже указано имя художницы. На грани читается фраза «E Civitate Vaticana» («Из Града Ватикана») с индивидуальным номером монеты. На реверсе сверху изображена оливковая ветвь, а также мать, обнимающая своего ребёнка, что означает торжество мира. В нижней части медали находится символическое изображение войны, подавления и насилия – человек, опутанный колючей проволокой. Делит эти две противоположные сцены маковый цветок, в память о погибших на войнах.

Изображение обрамлено текстом на итальянском языке: «С миром ничто не потеряно, с войной можно потерять всё». Это слова из радиопослания Папы Римского Пия XII, прозвучавшие на весь мир 24 августа 1939 года. Через столетие после окончания Первой мировой войны выбор между миром и военным самоуничтожением остаётся по-прежнему крайне злободневным для всех людей планеты.

Каждая экземпляр памятной медали 6-го года понтификата Святейшего Отца будет сопровождаться гарантийным пронумерованным сертификатом с тиснёными печатями Государственного секретариата Ватикана и Типографии и Монетного двора Итальянской Республики.