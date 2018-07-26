Во Франции почтили память мученика католической Церкви, убитого радикалами во время Мессы

Два года назад во время Святой Мессы в местности Сен-Этьен-дю-Рувре вблизи Руана был убит старый священник.

Сегодня во Франции прошли памятные мероприятия к годовщине гибели отца Жака Амеля, мученика Церкви сегодняшнего дня, сообщает Vatican News.

«Отец Жак Амель был убит на кресте, то есть, именно в тот момент, когда служил Христову крестную жертву. Добрый, ласковый муж братства, который всегда старался быть миротворцем, был убит, как преступник. Он – мученик. А мученики – блаженны. Мы должны молиться ему, чтобы дал нам смирение, братство, мир, а также мужество говорить правду: убивать во имя Божие – это сатанинский акт», - такими словами во время Святой Мессы 14 сентября 2016 года Папа Франциск вспоминал пожилого французского священника.

26 июля 2016 года отец Жак был жестоко убит двумя радикализированными исламскими молодчиками в храме во время того, как служил Святую Мессу.

В апреле этого года был открыт процесс беатификации. Архиепископ Лебру рассказал, что в рамках исследования наследия священника, найдены сотни проповедей, написанных отцом Жаком, которые являются «короткими, упорядоченными и просто и неутомимо объясняют Евангелие».