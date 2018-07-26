Ко Всемирному дню молодежи объявлен конкурс для католических кинорежиссеров

По случаю Всемирного Дня Молодежи-2019 объявлен конкурс, целью которого является призыв молодых кинорежиссеров создавать короткие видео, распространяющие истину, красоту и доброту.

Конкурс носит название «Делись историей» и включает четыре категории: лучший фильм для подростков до 18 лет, лучший фильм для взрослых от 18 лет, лучшее видео с оригинальной музыкой и лучшее освещение текущей благотворительной или миссионерской деятельности. Об этом сообщает "Католический обозреватель".

Победитель в каждой категории получит приз в сумме 1000 долларов.

«Мы ищем любой случай, чтобы лелеять следующее поколение молодых кинорежиссеров, создателей видео и тех, кто стремится делиться своими историями через влиятельный ресурс кинематографа», - отметила основательница и директор католической кинематографической компании «Goodness Reigns».

Конкурс является официальной частью ВДМ-2019 в Панаме. Отдельные фильмы будут показаны в течение 22-27 января в рамках проведения Дня молодежи в этой стране.

Участников будут оценивать по их способности передать послание, привлечь молодежь, развить оригинальный контент и стимулировать к размышлениям.

Темы фильмов могут содержать учение Церкви, жизнь святых и истории из Библии. Также можно освещать тематику таинств, вопросы социальной справедливости и миссионерской деятельности.

Больше информации о конкурсе можно найти здесь.