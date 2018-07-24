Папа Римский призвал не допустить гибели мигрантов, которые добираются на лодках в Средиземноморье

Предпринять незамедлительные действия, чтобы избежать новых трагедий в море.

К этому призвал Папа Франциск после чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 22 июля, сообщает Vatican News.

Святейший Отец глубоко обеспокоен судьбой мигрантов и беженцев, которые добираются на лодках в европейские страны Средиземноморья: очень часто они подвергают свою жизнь опасности и становятся объектами работорговли.

Обращаясь к верующим на площади Святого Петра, Епископ Рима напомнил о недавних крушениях морских судов с мигрантами на борту и обратился к международному сообществу с настойчивым призывом действовать решительно и неотложно.

«Дорогие братья и сёстры, в последние недели поступают драматические известия о крушении в водах Средиземного моря кораблей, заполненных мигрантами. Я выражаю скорбь в связи с этими трагедиями и заверяю в моей молитвенной памяти о погибших и об их семьях. Настойчиво призываю международное сообщество действовать решительно и неотложно, дабы избежать повторения подобных трагедий и гарантировать безопасность, уважение прав и достоинства всех», - сказал Папа Франциск.