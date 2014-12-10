В Одессу со Львова доставили подарок Папы Римского - пояс Пресвятой Богородицы

В Одессу доставили пояс Пресвятой Богородицы.

Как сообщили УНИАН в отделе информации Украинской греко-католической церкви в Одессе, пояс привезли 9 декабря в храм святого апостола Андрея Первозванного (УГКЦ).

«Часть чудотворного пояса Пресвятой Девы Марии будет находиться в храме Одессы по 28 декабря», - сообщили в отделе.

У пояса Богородицы будут молиться за мир в Украине, за исцеление недугов посетителей храма, а также за ”обращение к Христу жестоких сердец людей”, которые только формально считают себя христианами».

В сообщении отмечают, что вышеназванная историческая реликвия является подарком Папы Римского Франциска львовскому собору Святого Юра. Одесса стала первым областным центром Украины, в который привезли дар Понтифика с места его постоянного пребывания во Львове.