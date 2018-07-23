В Бердичеве около 20 тысяч римо-католиков молились перед чудотворной иконой Богородицы

10:53, 23 июля 2018
Католицизм
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В Бердичев прибыли около 20 тысяч паломников / times.zt.ua

Этот год для нее особенный тем, что ровно 20 лет назад Святой Иоанн Павел II короновал икону, которая была потеряна еще во время Второй мировой войны, сообщает "TIMES.ZT.UA".

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21 июля состоялась литургия на площади Иоанна Павла II. В Украину прибыл архиепископ Ренато Боккардо (Италия), который возглавил торжества.

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