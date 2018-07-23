В Бердичеве около 20 тысяч римо-католиков молились перед чудотворной иконой Богородицы

В Бердичев прибыли 20 тысяч римско-католических паломников со всех уголков Украины, чтобы поклониться иконе Матери Божьей Бердичевской.

Этот год для нее особенный тем, что ровно 20 лет назад Святой Иоанн Павел II короновал икону, которая была потеряна еще во время Второй мировой войны, сообщает "TIMES.ZT.UA".

21 июля состоялась литургия на площади Иоанна Павла II. В Украину прибыл архиепископ Ренато Боккардо (Италия), который возглавил торжества.