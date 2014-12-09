Представитель Ватикана - о ситуации в Украине на совете министров ОБСЕ

Представитель Ватикана архиепископ Доминик Мамберти, выполняющий обязанности секретаря, ответственного за отношения с государствами, принимал участие в заседании Совета министров ОБСЕ.

В своем выступлении он подчеркнул, что Святейший Престол очень внимательно и с глубокой обеспокоенностью следит за тревожным развитием событий на Украине.

Он подтвердил, что католическая Церковь и Папа Франциск близки к тем, кто страдает и подвергнуты нарушением их человеческих прав и основных свобод, в частности, права на жизнь в достоинстве и без страха, передает Католический Обозреватель со ссылкой на Радио Ватикана.

Представитель Апостольской Столицы вспомнил о человеческих жертвах, физическом терпении, нарушении фундаментальных прав человека и огромные материальные потери, понесенные очень многими гражданами Украины и заверил о молитвах и солидарной поддержке всем жертвам и всем тем, кто испытывает серьезные нарушения их права жить в мире.

Архиепископ Мамберти обратил внимание на то, что средства, которыми располагает ОБСЕ, и которые предназначены на ослабление конфликта и восстановления климата доверия и безопасности между государствами, оказались неэффективными вследствие недостаточной политической воли для их выполнения.

Лучшей развязкой нынешней ситуации является путь диалога и переговоров на благо не только непосредственно вовлеченных в конфликт, но и всего международного сообщества. Не должно быть никакой нерешительности, отсутствия доброй воли, использования всех возможных средств для достижения мирного решения.