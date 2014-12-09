Папа Франциск символически зажег самую большую Рождественскую ель в мире

Символическим нажатием кнопки Папа Римский Франциск в воскресенье вечером, 7 декабря, включил гигантскую Рождественскую елку, созданную из светящихся огней на склоне горы близ умбрийского города Губбио в Италии.

Церемония включения освещения началась после того, как понтифик передал сообщение по видеосвязи из Ватикана.

Ватиканское Радио сообщило, что Папа Римский пошел по стопам Папы Бенедикта XVI и итальянского президента Джорджо Наполитано, которые в 2011 г. аналогичным способом уже включали Рождественскую елку в Губбио.

Изображения ели, созданное из тысячи цветных огней, было зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса в 1991 г. как являющееся самой большой Рождественской елкой в мире, имеющей размеры приблизительно 750 м. в высоту и 450 м. в ширину.

Седмица.Ru