Немецкий кардинал считает, что католик не может быть националистом

Быть одновременно католиком и националистом невозможно.

Об этом заявил президент Епископской конференции Германии кардинал Райнхард Маркс, сообщает Vatican News.

По мнению кардинала, для христиан национализм «не является одним из возможных вариантов».

По своей натуре «человек солидарен и открыт, но он становится уязвимым, когда его чувства затмевает страх», отметил он.

Кардинал с беспокойством говорит о растущем радикализме, прежде всего в общественном мнении: «Из-за этого беженцы представляются угрозой, которую нужно предотвратить ради нашего процветания».

«По словам святого Игнатия Лойолы, дьявол является врагом человеческой природы, потому что он заставляет нас видеть в другом человеке врага. Такими же чертами обладает и эффект популизма: вначале он стремится напугать, а затем провоцирует неприятие, зависть, вражду, ненависть и, наконец, может привести к насилию и войне», - отмечает он.

Быть одновременно католиком и националистом невозможно, считает иерарх.

«Будучи христианами, мы являемся и патриотами, и гражданами мира. Современная тенденция в политике ориентируется на национальную сферу, на самоутверждение. Со своей стороны, мы не можем разделить взгляд, согласно которому нужно защитить наше процветание от неких внешних угроз», - сказал кардинал Райнхард Маркс.