Немецкий кардинал считает, что католик не может быть националистом

22:22, 21 июля 2018
Католицизм
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Президент Епископской конференции Германии кардинал Райнхард Маркс / vaticannews.va

Об этом заявил президент Епископской конференции Германии кардинал Райнхард Маркс, сообщает Vatican News.

По мнению кардинала, для христиан национализм «не является одним из возможных вариантов».

По своей натуре «человек солидарен и открыт, но он становится уязвимым, когда его чувства затмевает страх», отметил он.

Кардинал с беспокойством говорит о растущем радикализме, прежде всего в общественном мнении: «Из-за этого беженцы представляются угрозой, которую нужно предотвратить ради нашего процветания». 

«По словам святого Игнатия Лойолы, дьявол является врагом человеческой природы, потому что он заставляет нас видеть в другом человеке врага. Такими же чертами обладает и эффект популизма: вначале он стремится напугать, а затем провоцирует неприятие, зависть, вражду, ненависть и, наконец, может привести к насилию и войне», - отмечает он.

Быть одновременно католиком и националистом невозможно, считает иерарх.

«Будучи христианами, мы являемся и патриотами, и гражданами мира. Современная тенденция в политике ориентируется на национальную сферу, на самоутверждение. Со своей стороны, мы не можем разделить взгляд, согласно которому нужно защитить наше процветание от неких внешних угроз», - сказал кардинал Райнхард Маркс.

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